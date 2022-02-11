Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

ASIL HAZİNE YÜREĞİNDE

2000 sonrası meydana getirilen video oyunları, görüntü teknikleriyle bir nevi “sinema vizyonu” kazandı. Beyazperde ve oyunlar ise bu dönemde birbirine daha çok yaklaştı; sevilen oyunlar popüler sinemanın ciddi hikâye kaynağı oldu... “Max Payne”, “Resident Evil”, “Tekken”, “Need for Speed”, “Warcraft” ve “Mortal Kombat” gibi bir çırpıda akla gelen seri ve filmler böyle ortaya çıktı. Ancak görünen o ki artık sinema ve oyunlar giderek daha çok iç içe geçecek. Bugün gösterime giren yönetmen Ruben Fleischer’ın “Uncharted”ı da o iş birliklerinden biri... Bir hazine avcısı olan Nathan Drake’i odağına alan video oyun serisinin adaptasyonu olan eserde, esas kahramanı Tom Holland canladırırken, yanındaki tecrübeli hazine avcısı rolünde ise Mark Wahlberg var.

Çocuk esirgeme yurdu gibi bir yerde büyüyen Nathan, ağabeyi ile hep hazine bulma hayalleri kurar. Macellan’dan kaldığı söylenenler de onların başında gelir. Ancak Nathan ve ağabeyi bir araklama işi esnasında yakalanır ve birbirlerine veda etmek zorunda kalırlar. Aradan on beş yıl geçtikten sonra Nathan kıvrak bir hırsız olmuştur ve karşısına usta hazine avcısı Victor çıkıp beş yüz sene evvel Macellan’ın adamları tarafından sakladığı düşünülen hazineden söz eder. Genç adam, kayıp ağabeyini bulabileceğini duyunca serüvenin parçası olur. Önce hazinenin anahtarlarından birini elde etmek için müzayede soygununa girişler, sonra bir define haritası ile yüklü altınları bulmaya çalışırlar. Karşılarında ise bu hazinelerin ailesinden çalındığını düşünen Moncada ailesinin gaddar varisi ve onun kiraladığı düşmanlar vardır. Tabii, hikâye kendilerini İspanya’dan Filipinler’e kadar uzanan bir yolculuğa çıkarır...

“ERGEN RUHLU”

Yönetmen Fleischer, “Uncharted” filmimde “ergen ruhlu” bir aksiyon ve macera meydana getiriyor. Adapte edildiği oyunun hareketli ruhu ile ilerlenmeye çalışılan eserde, gemiler bazen havada yürüyor, bazen gökyüzünde diyaloglar gerçekleşiyor ve patlayan silahlara rağmen kan akmıyor.

“Indiana Jones” ve “Karayip Korsanları” gibi filmleri hatırlatan -ve selam çakan- “Uncharted”, tıpkı Macellan’ın beş asır yağmur altında kalmış gemileri gibi çürük bir mantıki zeminde ilerliyor; zaman zaman “boğuluyor”. Açgözlülüğün kötülüğüne dair vurguları ise seyirciye etki edecek şekilde işlenemiyor. Eserdeki “yok oluş” ve “arama” mefhumları üzerine kurulu materyalist mesaj ise gözden kaçmıyor.

Buna rağmen beyazperdedeki popüler filmlerin aranan genç oyuncusu Tom Holland ile Mark Wahlberg’le renkli bir kimya yakalıyor. Böylece film, genç seyircinin eğlence beklentilerine hitap ediyor.

BÜYÜK ZAFERİN KÜÇÜK YANSIMASI

Son yıllarda yerli sinemada tarih türünün ön plana çıkması, bakışları Osmanlıdan sonra Selçukluya çevirdi... “Selçukluya odaklanan ilk film” olarak tanıtılan 2018 yapımı “Direniş Karatay’’ın bir yıl sonrasında çekilen “Malazgirt 1071” ise üç senelik vizyon tehirinden sonra seyirciyle buluştu. Türklerin Anadolu’yu yurt edinme serüvenini merkezine alan filmin yönetmenliğini popüler korku filmleriyle tanınan Özgür Bakar ile Bilal Kalyoncu yaparken, oyuncu kadrosunda Cengiz Coşkun, Haluk Piyes, Caner Kurtaran, Vildan Atasever ve Hasan Küçükçetin gibi isimler yer alıyor.

Eserdeki hikâye, Malazgirt Harbi öncesinde hem Bizans hem de Büyük Selçuklunun kaotik ortamının tasviri ile başlayıp, büyük zafere uzanıyor. İdam bekleyen Romen Diyojen’in ölümden kurtulup imparator olması ve Alparslan’ın Kutalmış’la mücadelesi esere entrika ve gerilim katıyor. Ancak büyük savaşa giden yolda bazı sekanslar aceleye getiriliyor. Türklerin o devirde Anadolu’daki Hristiyan topluluklara da adalet umudu olduğu vurgulanarak daha geniş kitlelere hitap eden bir eser sunuluyor.

TESİRLİ DEVİR TASVİRLERİ

Büyük bir hayal kırıklığı olan “Direniş Karatay’’dan teknik olarak birkaç gömlek üstün olan filmde, emek harcanmış devir tasvirleri yapılıyor ama sınırlı cast’la tesirli savaş sahneleri meydana getirilemiyor. Bu sebeple animasyonlar ile uzun diyaloglara iş düşüyor. Yine de yerli sinemanın çıtasının üstünde olan efekt ve animasyonlar, filmin anlatımında güç katıyor. Ölçülü mizah da eserin tuzu biberi oluyor.

Sultan Alparslan karakteri ise Cengiz Coşkun’un oyunculuğuyla filmde karizmatik bir şekilde resmediliyor. Ancak aşırı celalli kodlanan Sultan’ın idealizm ve mücadelesi, güçlü metaforlarla yansıtılamıyor. Tarihî filmlerde çok büyük önem taşıyan kostüm tasarımı ise hem Sultan hem de kadın karakterler göz önüne alındığında “Hollywoodvari” kalıyor ve realizmden uzaklaşılıyor. Eserdeki kadın savaşçı tipolojisi üzerinden geliştirilen feminist vurgu da sırıtıyor.

MERAKLISINA…

Son dönemde gördüğümüz tarih filmleri arasından sıyrılan “Malazgirt 1071” büyük savaşı ve Alparslan’ı hakkıyla tasvir edebiliyor mu? Bu suale güçlü bir şekilde “evet” demek zor. Ancak yine de yerli sinemanın tarih yolculuğunda bir kilometre taşı olan film, türünün meraklılarını sinemaya çekecektir.

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> Bergman Adası

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EN ÇOK SEYREDİLENLER

> “Kesişme - İyi ki Varsın Eren” 132 bin 630

> “Dilberay” 131 bin 337

> “Aslan Hürkuş Kayıp Elmas” 100 bin 615

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Sinemada bu hafta | 4 Şubat Yönetmen Guillermo del Toro, “Kâbus Sokağı” filminde, insanların zihinlerini okuyup ölülerle irtibata geçtiğini söyleyen bir “hokkabazın” dünyasını beyazperdeye taşıyor.