Türkiye Gazetesi

72. Uluslarası Belrn Festivali (Berlinale)'nin yarışma bölümünde yer alan filmlerin gösterildiği Berlinale Palast'a düzenlenen gala öncesinde yönetmen Ozon, "Peter von Kant" filminde yer alan oyuncular, jüri üyeleri, siyasetçiler ve çok sayıda ünlü isim kırımızı halıda yürüdü.



Alman hükümetinin kültür ve medyadan sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin düzenlenmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Roth, "Evet, bu salgın koşullarında bir festivaldir. Eleştirilebilecek kısıtlamalar var. Boşluklardan dolayı üzgün olunması lazım. Ancak gerçekten önemli olan şey Berlinale'nin gerçekleşiyor olmasıdır" dedi.



FESTİVAL 20 ŞUBAT’A KADAR SÜRECEK



69 ülkeden 256 filmin gösterileceği festival, 20 Şubat'a kadar sürecek. Festivalde 18 film "Altın Ayı" ödülü için yarışacak.



Festivalde, Maryna Er Gorbach'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, TRT ortak yapımı "Klondike" filmi Panorama bölümünde gösterilecek.



Türk ev kadını Rabiye Kurnaz'ın oğlu Murat'ın Guantanamo Hapishanesinden serbest bırakılması için yaptığı mücadeleyi anlatan Alman yönetmen Andreas Dresen'in "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" (Rabiye Kurnaz, George W. Bush'a karşı) filmi yarışma bölümünde seyircilerle bulaşacak.



Festivalin ödül töreni 16 Şubat'ta yapılacak. Salgın öncesi 1 gün olan "halk günü" bu yıl 4 güne çıkartılacak ve 17-20 Şubat'ta gerçekleştirilecek.



SİBEL KEKİLLİ KIRMIZI HALIDA YÜRÜDÜ



Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 72. Uluslararası Berlin Festivali (Berlinale) Fransız yönetmen Francois Ozon'un "Peter von Kant" filminin gösterimiyle başladı.

Festivalde yarışan filmlerin gösterildiği Berlinale Palast'ta düzenlenen galaya katılan oyuncu Sibel Kekilli'de kırmızı halıda yürüdü.



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