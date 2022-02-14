Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

2. Yeditepe Bienali, son mekânı olan tarihî hisarda sanatseverlerle buluşuyor... Beş sanatçının 7 eserinin yer aldığı mekânın kulelerinde yine sıra dışı sanat çalışmaları sunuluyor. Bienale dair açıklama yapan küratör Berkan Karpat, “Hisarın kulelerinin mimarı özellikleri sergilemeyi yönlendiren bir unsur oldu. Özellikle kulelerin yüksek ve geniş olması eser için bir meydan açma özelliği sağlıyor. Bu sayede 3 kulede vertikal sergileme mümkün oluyor” diyor. Mekândaki en dikkat çeken eserlerden biri “Çer-ve”... Çalışmada yukarıdan yatay olarak asılan çerçeveler ile sanata bakış değişiyor. Diğer bir eserde ise Yusuf Suresi’nin 15. âyetini oluşturan harfler bir araya geliyor. Bir kulede ise tasavvuftaki seyr-i sülûk anlatılıyor. Genç Osman’ın boğularak katledildiği odada ise bir anıt eser yer alıyor. Çalışma, elim hadiseyi hatırlatıyor ve Sultan’ın ruhu için Yasin okumuş oluyor. Yeditepe Bienali ayrıca Nuruosmaniye Camii Mahzen’de yerleştirmelerle, Fatih Belediyesi Cam Küp Galeri’de dijital işlerle 7 Mart’a kadar devam ediyor.

Sanat mahzene indi İki buçuk asırlık Nuruosmaniye Camii’nin karanlık ve rutubetli mahzeni; klasik sanatlara dair “renkli” fakat “aykırı” 16 esere ev sahipliği yapıyor.

Erdoğan 2. Yeditepe Bienali'nde konuştu: Sapkınlığı normalleştirme çabası var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Darüzziyafe'de 2. Yeditepe Bienali'nde konuştu. Erdoğan "Her türlü sapkınlığı sanat adı altında normalleştirme çabası var. Bu bize yönelik bir saldırı var. Sapkınlığı, marjinalliği sanat adı altında normalleştirme gayesi taşıyan sinsi saldırıya karşı imkanlarımızı devreye almalıyız" ifadelerini kullandı.