Türkiye Gazetesi

Sivas Belediyesinin katkılarıyla sahnelenen oyunun galasına, siyaset ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Fatih Duman’ın aynı isimli kitabından yola çıkılarak hazırlanan oyunu Ferah Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hakan Güneri sahneye adapte etti. Yazar Duman kaleme aldığı “Lal” romanını sahnede izlemekten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, “İlk defa bir romanım tiyatroya uyarlanmış oldu. Hâlâ bu toprakların sahibi olan şahsiyetler var. Şemseddin Sivasi de böyle bir zat” dedi.

Manevi ‘güneş’ tiyatroda doğacak Büyük mutasavvıf Şemseddin Sivasi’nin hayatını ilk defa tiyatroya taşıyan yönetmen Hakan Güneri “Manevi bir aşkın peşinde koşan ve olgunlaşan bir zatın portresi bu...” diyor.