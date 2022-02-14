Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kitapta global sermayenin zenginliği kontrol etmek, korumak ve sermayenin sürekli büyümesini sağlamak için aynı eğitimi almış zengin insanların kurduğu bir hükûmetlerötesi ağ olarak işlev gördüğü vurgulanıyor. Eserde, bu ağın hükûmet yetkililerinin kontrolündeki Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Örgütü, G7, G20 ve benzer birçok milletlerarası kurumu etkileyip kullandığı ve medya tekelleriyle beraber kitleleri yönlendirdiği savunuluyor. Linkedln’den Facebook’a, BP’den Apple’a kadar birçok markanın global sermayedeki sürekli artışını idare eden ve koruyan 389 kişinin kaydının verildiği eser, buna rağmen zenginliğin yeniden bö-lüştürülmesini tavsiye ediyor.

Bill Gates salgınla ilgili kitap yazdı Microsoft’un kurucusu Bill Gates, koronavirüs ile ilgilini yeni bir kitap yazdığını duyurdu.