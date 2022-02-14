Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İnkılap Kitabevi’nden yayımlanan “Boyun Devrilsin Murtaza” adlı kitap, Vuslat ve diğer karakterleriyle okuyucuyu farklı duygulara sürüklüyor. Eserde orta yaşlı bir kadının ruh hâlleri, evlilik ilişkisi, çevresiyle iletişimini işleniyor. Genç ve orta yaş grubu Türk kadınının genel hâline ve günlük problemlerine geniş bir perspektiften bakan eser, güldürü ögeleri ile dikkat çekiyor. Kitap boyunca Vuslat’ın ağzından Murtaza’ya serzenişleri aktaran Binel, zaman zaman insanı yaralayan zaman zaman da güldüren satırları ile okuyucunun empati duygusunu perçinliyor.

Global elitlerin dünyayı saran ağı Günümüzde devletler üstü bir güç olan global sermayenin network’ü bir kitapta ele alındı. Peter Phillips tarafından kaleme alınan “Dev Şirketler” adlı araştırma eseri, Alfa Yayınları tarafından okuyucuyla buluşturuldu.