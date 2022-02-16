Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sanatçı Lim, deniz altının büyüleyici güzelliği ve rengârenk dünyasının yanında derinlerdeki esrarengiz bilinmezliği de tuvallere taşıyor. Denizi “Ait olmadığımız o dünyaya misafir olarak gidip döndüğümüz bir yolculuk” diye tanımlayan Lim “Denizler Altında koleksiyonumda sizlere ait olmadığımız o dünyadan birer pencere açarak yorumladım. Deniz ve deniz altı beni öteden beri etkilemiştir. Çeşitli zamanlarda yaptığım dalışlarda bu dünyanın etkileyiciliği beni her defasında biraz daha içine çekti ve sonunda bu koleksiyonun ortaya çıkmasına ilham oldu” ifadelerini kullanıyor. Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi, 28 Şubat tarihine kadar Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergileniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt içi ve yurt dışı gerçekleştirdiği ziyaretlerde bakandan taksiciye toplumun her kesimden sigara kullananlardan bırakma sözü aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bırakma sözüyle kullananlardan aldığı sigara paketleri, “Yaşam İçin Bir Söz” mottosuyla sergilendi.

Farklı hislere hitap eden sergi Tasarımcı Özlem Tuna, “Geriye Dönüp Baktığımda” adlı kendi sanat yolculuğunu anlattığı kitabını sergiye taşıdı.