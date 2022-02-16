Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye’de devlet kurumları ve çeşitli sinema fonlarının desteğiyle ayakta kalan bağımsız sinema, son aylarda çıkmaza girdi... Yabancı dijital platformların etkisi, pandemiyle birlikte bütün dünyada yaşanan ekonomik çıkmazlar ve Türkiye’deki ani kur değişimleri, bağımsız sinemacılara verilen ve aslında giderek yükselen desteklerin kıymetini düşürdü. Kültür ve Turizm Bakanlığından destek alan bazı sinemacılar da filmlerine başlayamadı. Sinemacıların Netflix gibi yabancı dijital platformlar için film yapmaya başlaması da bağımsız sinemayı zayıflattı.

“TAHAKKÜM ARTABİLİR”

Hazırladığı “Ah Tuna Vah Tuna” adlı senaryoyu, film yapamayıp tiyatroya taşımak zorunda kaldığını söyleyen yönetmen Nazif Tunç “Türkiye’de Bakanlığın verdiği destekler yükselerek milyonlu rakamlara ulaşmış olsa da döviz karşılığının maksimum 100 bin dolara çıkmadığı görülüyor. Bu durumda bağımsız yerli sinemacılar, yabancı fonlara yöneleceklerdir. Bu ise Türk sinemacıların tamamen yurt dışındaki kurumlara bağlı kalıp ideolojik tahakküme açık hâle gelmesine yol açabilir” diyor.

Alınan desteklerin kıymetinin birkaç sene önceye kıyasla yarı yarıya düştüğünü savunan yönetmen İsmail Güneş ise Bakanlık’tan yeni şartlara göre düzenleme beklediklerini söylüyor. Güneş, Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı bir film platformunun da sinemadaki ücretlere yön verdiğini savunarak “Bir gün yabancı platformlar buradan çekip giderler ama artık bağımsız film çekemez oluruz” değerlendirmesinde bulunuyor. Yönetmen Ahmet Sönmez ise filmini durduran sinemacıların olduğunu, Kültür Bakanlığının destek fonlarını döviz kuruna göre revize etmesini beklediklerini söylüyor.

“FİLM SAYISI AZALIR”

Yönetmen M. Fazıl Coşkun da “Şu anda çok düşük bütçeli filmler dışındaki filmlerin yapım şartları çok daralmış durumda. Zaten zar zor yapılmakta olan filmlerin sayısının azalacağını tahmin ediyorum” şeklinde konuşuyor.

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