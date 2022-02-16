Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Eserlerinde “borçluluk” ve “varlık” mefhumlarından yola çıkan sanatçı, bunların kendi hayat hikâyesindeki yansımalarına bakıyor. Safoğlu, 19. asırda iç ve dış borçları denetlemekle yükümlü Düyûn-ı Umûmiye olarak hizmet veren ve 1933’te İstanbul Erkek Lisesine dönüşen binayı serginin arka planına konumluyor. Bu okulda aldığı Almanca eğitimin ve okulla özdeşleşen katı disiplinin yaşantısındaki izlerini irdeliyor. “Teneffüs”, 24 Nisan’a kadar Salt Galata’da devam edecek.

Farklı hislere hitap eden sergi Tasarımcı Özlem Tuna, “Geriye Dönüp Baktığımda” adlı kendi sanat yolculuğunu anlattığı kitabını sergiye taşıdı.