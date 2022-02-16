Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sıtkı Olçar Türk çini sanatının son devirdeki sıra dışı isimlerinden biriydi… Kütahya’da hayata gözlerini açan Olçar, önce çininin ticaretini yaptı, ustalardan “yeni formlar” isteyip aradığını bulamayınca da kendi sanatını yapmaya başladı. Yanına başka ustaları alarak Osmanlı Çini Atölyesini kuran sanatçı, çininin kadim merkezlerinden Kütahya’da mercan kırmızısı rengini yeniden canlandırdı; çiniyi yeniden sanatın gündemine taşıdı. Çininin geleneksel taraflarını modernize ettiği içinse biraz tepki çekti… Sıtkı Usta, vefat ettiği 2010 yılına kadar sayısız eser bırakıp “Çininin Picasso’su” olarak anıldı. Kendisi gibi sanatçı olan kızı Nida Olçar da onun izinden ilerledi…

Şimdilerde Sıtkı Olçar ve kızının eserleri Dolmabahçe Sanat Galerisinde bir araya geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin katkılarıyla açılan “Kütahya Koleksiyonu Nida Olçar” adlı sergide iki sanatçının yaklaşık 120 eseri sanatseverlerle buluşuyor.

Sorularımızı cevaplayarak sergiyi anlatan Nida Olçar “Babam Sıtkı Usta’yı kaybettiğimden beri onsuz bir sergi yapmıyorum. İki üç parçayla dahi olsa kendisini anıyorum. Fakat bu, son zamanlarda İstanbul’da yapılmış en geniş çerçeveli sergi oldu. Burada hem Sıtkı Usta’dan hem de benden çok sayıda eser var. Sıtkı Usta’yı hâlâ arıyoruz. Onun eserleriyle birlikte sergi açmak, maneviyatını hissetmek çok önemli” diyor.

RAHMİ KOÇ’UN TAVSİYESİ

2010 yılında vefat eden Sıtkı Olçar’ın çizgisini, onu tekrar etmeden sürdürdüğünü söyleyen Nida Olçar “Babamın vefatından sonra çok bocaladım, hangi imzayı kullanacağımı bile bilemedim. Çünkü eserleri ölmeden evvel dünya müzelerine giren nadir yerli çini sanatçılarından biriydi. Ne yapmalıyım diye düşünürken Rahmi Koç, ‘Japon sanatçıların çocukları eserlerine 2, 3… diye imza atarak devam ediyorlar. Sen ikinci nesilsin. Bunu deneyebilirsin’ dedi. Onun bana yıllar evvel verdiği tavsiye ile ‘Sıtkı II’ imzasını kullanmaya başladım. Zaten biz üç kardeşiz, babam bana ‘İki numaralı kızım’ derdi. Ancak babamla kulvarımız ayrı…” ifadelerini kullanıyor.

Eserlerini üretirken maziyle bağ kurduğunu anlatan Olçar “Sıtkı Usta’yı düşünerek eserler yapıyorum. Neler konuştuğumuz hep aklıma geliyor. Ev içinde bile birbirimize notlar yazarak anlaşırdık. Bazen babama kızardım, ‘Neden hep o biliyor’ derdim. Ölünce anladım ki, ben hiçbir şey bilmiyormuşum” şeklinde konuşuyor.

ÖZEL ÇALIŞMALAR VAR

“Sergide bazı özel eserler de yer alıyor” diyen Nida Olçar sözlerine şöyle devam ediyor: Babamın Japon seramik ve kukla sanatçısı Mieko Yuki ile 20 sene evvel yaptığı eserler sergide görülebiliyor. Aynı zamanda Sıtkı Usta’nın depolarından çıkan görülmemiş başka çalışmalar da mevcut. Artık Kütahya’da odun yerine elektrikli fırınlar kullanıldığı için bu eserlerdeki renkler, aynı şekilde bulunamıyor. Çamurun içindeki reçeteler bile değişti. Mesela benim yaptığım tabaklar, babamınkilere kıyasla neredeyse iki kat daha ağır. Her zaman aynı toprak bulunamıyor.

MEŞHUR SANATÇILAR BABAMLA ÇALIŞTI

Nida Olçar “Babam Sıtkı Usta’nın beraber çalıştığı çok Türk sanatçı oldu. Daha gün yüzüne çıkmamış işler var. Mesela ressam Avni Arbaş’ın çini yaptığını duydunuz mu? Kendisinin Sıtkı Usta’nın atölyesinde yapıp imza attığı iki çini eseri var. Bunun dışında Jale Yılmabaşar, Ahmet Tunç ve Faik Kırımlı gibi sanatçılarla yaptıkları çalışmalar da mevcut. Zaten Faik Kırımlı ile çini sanatını canlandırdılar. Hatta bir Fransa sergisine bizim evimizdeki atölyede hazırlanırken, fırın bozuk çıktı. Bütün çalışmaları ve sermayeleri gitti. Beş defa iflas ettiler. En son atölyede çalışan kızlar altınlarını getirip koydular ve Fransa’da sergi açılabildi” diye konuşuyor.

‘Göçmen’ karelerle ‘Teneffüs’ sergisi Salt Galata “Ardışık” sergilerinin sonuncusu olan ve sanatçı Aykan Safoğlu’nun fotoğraf temelli işlerinden oluşan “Teneffüs”, dün kapılarını açtı.