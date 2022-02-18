Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Küratörlüğünü Emre Baykal’ın üstlendiği “OyunBu-ThisPlay” adlı sergi, isminden de anlaşılacağı üzere, sanatseverleri sanatsal bir “oyun”a davet ediyor. Arter’in birinci ve ikinci kat galerilerinde yer alan, 60 yakın sanatçının 95 eserinin görülebildiği sergide “oyun” ve “çocukluk” mefhumlarından yola çıkılarak meydana getirilmiş çağdaş sanat eserleri bulunuyor. Serginin küratörü Emre Baykal “Oyun ve oyuna ilişkin kavramlar, sanatçıların imgelerinde başlayıp sanat yapıtıyla tamamlanan yolculuğuna sergi boyunca farklı düşünme, yorumlama ve üretim süreçleri eşlik ediyor” diyor.

9 NİSAN'A KADAR AÇIK

Sergiyi değerlendiren Merih Fereli ise “Bir kere bu yaramaz bir sergi; oyuncu tarafları çok... Sanat, bir oyun kurup mesaj vermekse onu ustalıkla yapabiliyor. Sadece sizi eğlendirmeyecek aynı zamanda düşündürecek, hiciv yönü yüksek eserler de var. Sergi ‘İnsan kılığına layık olma çabası içerisinde miyiz?’ sorusunu da güçlü bir şekilde gündeme getiriyor” şeklinde konuşuyor. “OyunBu-ThisPlay” 9 Nisan’a kadar açık kalacak.

‘Göçmen’ karelerle ‘Teneffüs’ sergisi Salt Galata “Ardışık” sergilerinin sonuncusu olan ve sanatçı Aykan Safoğlu’nun fotoğraf temelli işlerinden oluşan “Teneffüs”, dün kapılarını açtı.