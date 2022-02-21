Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Timaş Yayınları etiketiyle neşredilen “Derviş” adlı eser, yazarın bugünlerde Barbaroslar dizisinde canlandırdığı rolle yakından irtibatlı. Yenişehirlioğlu, eserdeki “Derviş” karakterinden yola çıkarak sıra dışı bir kurgu ve üslupla alternatif bir tarih anlatısı meydana getiriyor. Eserde, Fatih Sultan Mehmed’in Midilli’yi fethinden sonra Akdeniz’i ele geçirmeye ant içmiş Haçlı ittifakının Türk varlığını silmeye kararlı olduğu günler tasvir ediliyor. Bu noktada Yakup Ağa’nın mücadeleci ruhlu oğlu Hızır ile nereden geldiği bilinmeyen sırlı bir “Derviş”in yolları kesişiyor. Esrarengiz bir üslubu olan eserdeki kurgu, Cem Sultan’ın “mirasına” uzanıyor.

Müjde Alganer'den yeni kitap Hakikatler Kulübü “Yedilemma”, “Var Olmak Yasaktır” ve “Ziziro” gibi romanların yazarı Müjde Alganer, bu defa aynı edebi türdeki “Hakikatler Kulübü” ile karşımıza çıkıyor.