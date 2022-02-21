Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

7. Üsküdar Kitap Fuarı ve iki yıllık bir aradan sonra Adana’da kapılarını ilk defa açan Çukurova 14. Kitap Fuarı, kitapseverleri kendine çekiyor. Mustafa Kutlu’nun onur yazarı olduğu Üsküdar Kitap Fuarı, 115 yayınevi ve 500’e yakın yazarı bir araya getiriyor. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde 27 Şubat tarihine kadar açık kalacak fuarda, dün “Bu Toprağın Sesi Mustafa Kutlu” paneli ile usta yazar konuşuldu. Hakikat Kitabevi standında ise yazar Ragıp Karadayı imza faaliyetiyle okuyucularıyla buluştu. Adana’daki Çukurova Kitap Fuarı ise 300’e yakın yayınevi ile binlerce ziyaretçiyi buluşturuyor.

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