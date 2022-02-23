Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Grafiti sanatçıları LEO LUNATIC, MET, MR. HURE, NUBPLUS ve RULEZ, geri dönüşüme ithaf ettikleri kolektif bir çalışma için iki ay önce kolları sıvadı. Her sanatçı, hurdacılardan ve sokaktan toplanıp Maximum Uniq Hall Fuaye’ye getirilen nesnelerle, beş günlük canlı bir performansla sergi alanında çalıştı.

KEPENKTEN SOKAK LAMBASINA…

Bireysel ve kolektif işlerin hazırlandığı sergide; kepenkten pazar tezgâhına, çöp konteynerinden banka, yangın dolabından sokak lambasına kadar sokağa ait olan sayısız obje sanat eserine dönüştü. Sanatçılar atık nesnelerden meydana getirdikleri eserlerle geri dönüşümün elzem olduğunu vurgulayarak tüketim çılgınlığına dikkat çekti. Proje hakkında konuşan sanatçı MET “Bizim zamanımızın çoğu sokaklarda geçiyor. Gecesiyle gündüzüyle gözümüz sürekli boyayacak bir şeyler ya da bir yerler arar. İnsanlar bir kepenge paslı bir demir yığını olarak bakarken biz boyanması gereken bir tablo olarak görürüz. Bu yüzden bu eski hurdalar ya da eşyalar ilgimizi hep çekmiştir. Bu sergi de tekrarı olmayan çok özel bir deneyime dönüştü” dedi. Sergi, üç ay boyunca Maximum Uniq Hall Fuaye’de görülebilecek.

GRAFİTİ SANATÇILARI, GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN SERGİDE BULUŞTU

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