Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen yarışmanın teması “Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Madde Bağımlılığı” olarak tespit edildi. Yarışmaya, Türkiye genelinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde örgün eğitim gören bütün öğrenciler, kurmaca veya belgesel türünde eserleriyle katılabiliyor. Başvurular 16 Eylül tarihine kadar “kisafilm.yesilay. org.tr” web adresinden devam ediyor. Yarışmada, toplam 104 TL kıymetinde kurmaca ve belgesel türlerinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük mükâfatları verilecek.

Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminin afişini paylaştı: Görenler şaştı kaldı Türk arabesk ve fantezi şarkıcısı Bergen’in hayatının anlatıldığı filmde başrolü üstlenen Farah Zeynep Abdullah, filmin afişini sosyal medya hesabından paylaştı. Başarılı oyuncunun Bergen’e olan benzerliği görenleri şaşırttı.

Berlin Film Festivali’nde Meltem Kaptan 'Gümüş Ayı’yı kazandı Dünyanın önde gelen film festivallerinden 72. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Meltem Kaptan, “Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı” filmiyle En İyi Başrol Oyuncusu dalında Gümüş Ayı ödülünü kazandı.