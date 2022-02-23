Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Dokuz deneysel kısa filmin yer aldığı program, 7 Mart’a kadar Pera Müzesinin web sitesinden ücretsiz izlenebiliyor. Program çerçevesinde tanınmış İranlı şair Forough Farrokhzad’ın tek filmi “Ev Karadır”, restore edilmiş kopyasıyla Türkiye’de ilk defa seyirciyle buluşuyor. Video sanatçısı Bill Viola, deneyimin algısal ve bilişsel yapılarını aşma arzusuna hitap eden “Hafıza Yüzeyleri ve Zihinsel Dualar” adlı video serisi ile; Amerikalı bağımsız yönetmen Ephraim Asili ise Afrika diasporasını mercek altına alan beş filmlik serisi “Diaspora Süiti” ile antolojide yer alıyor.

Sinemada bu hafta | 18 Şubat Ukraynalı genç yönetmen Stanislav Kapralov “Ölümcül Snowboard” adlı filminde iki snowboard’cunun tatilde yaşadıkları serüven üzerinden “hayatta kalma” temasıyla korku ve gerilimi bir araya getirmeye çalışıyor.