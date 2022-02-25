Türkiye Gazetesi

Her sene Avrupa'nın farklı ülkelerinde düzenlenen ve kıtanın en büyük müzik organizasyonu olarak lanse edilen Eurovision Şarkı Yarışması'nı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (AYB) bugün yaptığı açıklamayla, Rusya'nın önümüzdeki yarışmadan çıkarıldığını duyurdu. Formula 1 yönetimi de Rusya Grand-Prix'sinin 2022 takviminden çıkarıldığını açıklamıştı.

"TAVSİYE ÜZERİNE BU KARAR ALINDI"

Organizasyonun internet sitesinde yer alan duyuruda, Yönetim Kurulu'nun, Eurovision Referans Grubu'nun tavsiyesi üzerine bu kararı aldığı açıklandı. Avrupa Yayın Birliği'nin altındaki Referans Grubu adlı yapı, Eurovision Şarkı Yarışması'nın yürütülmesinden ve organizasyonundan sorumlu.

İzlanda, Finlandiya, Norveç ve Hollanda, Rusya'nın Eurovision'dan çıkarılması çağrısında bulunmuştu. Finlandiya hükümeti, Rusya'nın Eurovision'a katılması durumunda yarışmaya temsilci göndermeyeceklerini açıklamıştı.

Dünyanın en büyük televizyon etkinliklerinden Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl, İtalya’nın Turin kentindeki PalaOlimpico stadyumunda 14 Mayıs’ta düzenlenecek.

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