Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

1987’de vefat eden grafik ve kaligrafi sanatçısı Özbek’in aynı zamanda tutkulu bir pul koleksiyoncusu olduğunu gözler önüne seren “Kaligrafist Yılmaz Özbek” adlı sergi, Kadırga Sanat Galerilerinde kapılarını açtı… Sergide, Özbek’in kendini devamlı yenileme gayesinde olduğu sanat hayatında, zarafetle yazdığı yazıların yanında grafiksel düzenlemeleri, geleneksel yazıları Latin harflerine adapte ettiği eserleri ve sanatına dair kullandığı malzemeler de görücüye çıktı.

Fatih Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Kaligrafist Yılmaz Özbek’ sergi katalog kitabı ise sanatçının eserlerinden oluşan ilk belgeleme özelliğini taşıyor. Özbek’in bilinmeyen birçok yönü, eserlerini yaparken kullandığı eskizleri, sanatıyla alakalı düşüncelerini aktardığı ses kayıtları gibi birçok veri, eserde yer alıyor. ‘Kaligrafist Yılmaz Özbek’ kaligrafi sergisi 20 Mart’a kadar açık kalacak.

Sergiden çıkan ‘Kayıp Sayfalar’ Pera Film, “Yarına Notlar” sergisinden ilham alarak hazırlanan “Kayıp Sayfalar Anıtı” başlıklı sinema antolojisini online olarak seyirciye sunuyor.

