Türkiye Gazetesi

Rusya, birçok spor organizasyonunun yanı sıra Google, Netflix gibi büyük kuruluşlardan da tepkiler alarak engellenmişti. Bu defa da Fransa'da, 17-28 Mayıs'ta yapılması planlanan 75. Cannes Film Festivali'ne, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'dan resmi delegasyonun kabul edilmeyeceği bildirildi.

CANNES ORGANİZATÖRLERİNDEN RUSYA'YA KINAMA

Sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen festivalin organizatörleri yaptıkları yazılı açıklamada, Ukrayna halkını desteklediklerini ve Rusya'yı kınadıklarını belirtti.

Açıklamada, savaşın Ukrayna halkını memnun edecek şartlarda bitmemesi halinde Rusya'dan resmi delegasyon ve federasyona bağlı hiçbir kurumun kabul edilmeyeceği aktarıldı.

Festival organizatörleri, Rusya'da Ukrayna'ya yönelik "saldırıları ve işgali" protesto edenlerin cesaretini tebrik ettiklerini de bildirdi.

Rusya-Ukrayna saldırıları sanal dünyada da sertleşti: Hacker grupları birbirine savaş açtı Ukrayna'ya destek olmak için Rusya'ya siber saldırı düzenleyen ve en popüler hacker grubu Anonymous, Rus hacker grubu Killnet tarafından hacklendi.

Rusya'ya bir şok da FIBA'dan: Müsabakalara katılamayacaklar Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), bir sonraki duyuruya kadar Rus takımları ve yetkililerinin müsabakalara katılmayacağını bildirdi.

Netflix, Rusya'ya resti çekti Rusya'ya Ukrayna işgali nedeniyle bir tepki de Netflix platformundan geldi. Video platformu, Rus kanallarını yayınlamama kararı aldı. İşte ayrıntıları...

Rusya'ya bir darbe de YouTube'dan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali tüm dünyadan tepki çekiyor. Pek çok devlet yaptırım kararı alırken, şirketler ve kuruluşlardan da çeşitli ambargolar bulunuyor. Son olarak YouTube da Rusya'ya karşı bir hamle yaptı.