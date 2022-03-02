Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yirmi beşinci yılında 28 Şubat postmodern darbe günlerini hatırlatan “Korku ve Yüzleşme” adlı sergi, bugünlerde İstiklal Sanat Galerisinde görülebiliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle açılan sergi, darbe safhasını global ve yerli bağlamıyla anlatarak hafızaları tazeliyor.

Serginin girişinde yer alan “Hikâyeler” kısmında 28 Şubat sürecinde basında sadece isim ve soy isimlerinin baş harfleriyle yer alan insanların hikâyelerine yer veriliyor. “Dalgalar” kısmı ise grafik unsurlarla 90’lı yıllardan 2000’lere dünya, Türkiye ve 28 Şubat sürecini kronolojik olarak ikonik imajlarla işliyor. Serginin, “Yüz yüze” bölümüyle de 28 Şubat sürecindeki mağdurlara ait nesnelere yer veriyor. Sergideki ekranlarda ise bu objelerin sahipleri objelerin hikâyelerini anlatıyor. Sergide ayrıca dönemin gazete nüshaları da yer alıyor. Sergide korku duvarlarının nasıl oluşturulduğunu ve nasıl aşılabileceğini anlattıklarını söyleyen küratör Bekir Cantemir “Tarih okuması yaptığımızda dönemin problemlerinin korku üzerine kurulduğunu, postmodern darbenin bir korku imparatorluğuyla başarıya ulaşmaya çalıştığını ön plana çıkartma kararı aldık” diyor. Sergi, 25 Mart tarihine kadar ziyaretçileriyle buluşacak.

Sergiden çıkan ‘Kayıp Sayfalar’ Pera Film, “Yarına Notlar” sergisinden ilham alarak hazırlanan “Kayıp Sayfalar Anıtı” başlıklı sinema antolojisini online olarak seyirciye sunuyor.

‘Göçmen’ karelerle ‘Teneffüs’ sergisi Salt Galata “Ardışık” sergilerinin sonuncusu olan ve sanatçı Aykan Safoğlu’nun fotoğraf temelli işlerinden oluşan “Teneffüs”, dün kapılarını açtı.