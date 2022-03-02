Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde hazırlanan sergide kadınların zamandan bağımsız olarak hayattaki önem ve güçlerine, farklı eserlerle vurgu yapılıyor. Erkek sanatçıların da yer aldığı sergide; merhamet, fedakârlık, sabır, zarafet, güzellik ve hayal gücü gibi unsurlar öne çıkarılıyor. Sergi, 31 Mart tarihine kadar Trump Alışveriş Merkezindeki Trump Art Gallery’de görülebiliyor.

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