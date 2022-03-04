Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Tanınmış yönetmen Semih Kaplanoğlu, ilk defa tiyatroya adım attı... Kaplanoğlu, Memet Baydur’un kaleme aldığı “Limon” adlı eseri, Devlet Tiyatroları çatısı altında 35 sene sonra tekrar sahneye taşıdı. Yönetmen Kaplanoğlu, dün akşam Mecidiyeköy Büyük Sahne’de prömiyerini yapan ve Türk aydınının topluma problemli bakışına odaklanan oyun hakkında sorularımızı cevapladı. Oyunu yönetmeye karar verme safhasını anlatan Semih Kaplanoğlu “Pandemi döneminde birçok oyun okudum. Bunların arasında Baydur’un eserleri de vardı. Özellikle ‘Limon’, beni 1980 darbesi sonrasındaki üniversite yıllarıma götürdü. Hocalarımın çaresiz ve kendilerini toplumdan soyutladıkları günleri eserde gördüm” diyor.

BATILI AYDINLAR İKİYÜZLÜ

Dünyadaki aydınların tenakuzlu durumuna temas eden yönetmen “Dünyamız çalkalanırken birçok aydının olup bitene itiraz etmediğini, ikiyüzlülük içerisinde yaşadığını görüyoruz. Mesela Doğu topraklarında, Suriye’de ve Irak’ta olanlara sessiz kalan entelektüellerin şimdi Rusya’nın işgalindeki ikiyüzlü tavırları, insanları ayrı muameleye tabi tutuşları ortada. Bunlar oyundaki karakterlerle de örtüşüyor” şeklinde konuşuyor.

“Türkiye’deki aydınların kendi toplumlarıyla ilişkilerinde ideolojik perdeler olduğunu düşünüyorum” diyen Kaplanoğlu sözlerine şöyle devam ediyor: Aydın yabancılaşması tiyatroda da var. Belirli kesimlerin, belirli oyunlara rezerv koyduklarını düşünüyorum. Türk tiyatrosunun “Limon” oyununa 35 sene ilgi göstermemesinin sebebi belki de bu…

TİYATROYU SEVDİM

Batı’da da ses getiren filmlere imza atan Kaplanoğlu ilk tiyatro tecrübesini ise şöyle anlatıyor: Zaman zaman zorlansam da benim için büyük bir tecrübe oldu. Çok şey öğrendiğim gibi oyunculara da farklı şeyler aktarabildim. Sinemaya bakışımı değiştirmese de tiyatroyu sevdim. Çok beğendiğim bir oyun metni görürsem, yine yönetmenlik yapmak isterim. Tiyatroya bir oyun yazma fikrim var.

Semih Kaplanoğlu: Sistemin çarkında birer dişliyiz "Bağlılık Hasan"ın yönetmeni Semih Kaplanoğlu, tarih dizilerindeki noksanlara dikkat çekti.