Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Online yayın platformu Netflix’in, Rusya’daki bütün projelerini ve satın almaları durdurduğunu öğrenildi. Şirkete yakın kaynaklar, Netflix’in “Ukrayna’nın mevcut işgalinin etkisini” değerlendirdiğini ifade etti. Bu çerçevede, çekimleri başlayan “Zato” dizisi dâhil, dört Rus dizisinin yapımının durdurulduğu aktarıldı. Rusya’da geçen yıl hizmet vermeye başlayan Netflix’in, ülkede bir milyona yakın kullanıcısı var.

Rusya'ya ilginç yaptırım: Netflix, Anna Karenina çekimlerini durdurdu Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik tepkiler artmaya devam ediyor. Netflix, Rusya'da yayınlamayı düşündüğü tüm projeleri duraklattı. Şirketin, karardan önce çekimleri devam eden Dasha Zhuk'un yönettiği 'Zato' isimli dizi de dahil olmak üzere Rusya'da dört orijinal prodüksiyonu vardı.