Türkiye Gazetesi

Yeni ve nitelikli eserlerin üretimiyle Türk sinemasının gelişimine ve gençlerin sektöre adım atmalarına imkân sağlayacak destekler için, sinema sektörü ve Bakanlık temsilcisinden oluşan 8 kişilik kurul tarafından değerlendirme yapıldı. 30 senaryo ve diyalog yazım projesine 624 bin lira, 31 kısa film yapım projesine 975 bin lira ve 4 animasyon film yapım projesine 215 bin lira olmak üzere toplamda 65 projeye 1 milyon 814 bin lira destek kararı alındı. Destek alan kadın senarist ve yönetmen sayısındaki artış dikkat çekti.

KADINLARA DESTEK YÜZDE 50

Senaryo türünde destek alan kadın oranı yüzde 50, kısa film yapım türünde de yüzde 30 oldu. Animasyon film yapım türünde destek alanların tamamı ise kadın yönetmenlerden oluştu. Gelecek aylarda sürecek destekler kapsamında ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, dağıtım ve tanıtım, ortak yapım ve çekim sonrası destek başvuruları mart ayında, belgesel film destek başvuruları ise mayıs ayında değerlendirilecek.

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