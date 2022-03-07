Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yeni kitaplar için telif sözleşmelerinin imzalanıp, yayıncılık meselelerinin konuşulacağı programın bu yılki onur konuğu ülke ise Macaristan... İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası çerçevesinde 10 takımın yayıncılık sektörünü geliştirmeye yönelik yenilikçi fikirlerini yarıştıracağı “Yayıncılık Fikir Maratonu” da düzenlenecek. Faaliyetler, 9 Mart’ta AKM Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek olan gala gecesi ve ödül töreni ile son bulacak. Gecede Türk edebiyatı ve yayıncılığının dünyaya açılımına katkıda bulunanlar ile Yayıncılık Fikir Maratonu’nda dereceye girenlere ödüller takdim edilecek.

En iyi kitaplar zor zamanlarda yazılır Yazar Sarah Jio “Hayatımın güzel zamanlarında da zor zamanlarında da kitaplar yazdım ama geriye dönüp baktığımda, en iyi kitapları zorlu günlerde kaleme aldığımı görüyorum” diyor.

Bu kitap, okuyucuyu kendini tanıyabileceği farklı bir yolculuğa çıkaracak Yazar Zeynep Işık Büyükbay, 'Mizaç İlmi ve Varlığın Tahlili' isimli kitabıyla okuyucuyu kendini tanıyabileceği farklı bir yolculuğa çıkarıyor.