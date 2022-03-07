Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yazar Doğan Cüceloğlu’nun farklı kişilerde bıraktığı izler vefatından sonra eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu tarafından derlenen “İyi Ki/ Bir Gönül İnsanı Doğan Cüceloğlu ile Anılar” adlı kitapta bir araya geldi. Kronik Kitap etiketiyle raflardaki yerini alan eser, hayat dersi mahiyetindeki hatırlardan süzülenleri ihtiva ediyor. Kitap; Ceyda Düvenci, Üstün Dökmen, İzel Levi Coşkun ve Âdem Koçal gibi farklı sahalardan insanların, Cüceloğlu’yla yaşadıklarını okuyucuya sunuyor.

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi Adli Tıp Kurumu, psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Cüceloğlu'nun ismi fen lisesine verildi Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ismi fen lisesine verildi.