Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yarın genel ziyarete açılacak olan ArtAnkara 8. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 11 bin metre karelik sahada 13 Mart’a kadar sanatseverlerin buluşma noktası olacak. 33 ülkeden bini aşkın sanatçının 4 bin 500 civarında sanat eserinin sergileneceği ArtAnkara; paneller, söyleşiler, konserler, dinletiler, workshoplar, performanslar projeler, defile ve sürprizlerle festival tadında bir organizasyona dönüşecek. Geleneksel olarak her yıl üç kategoride verilen “Onur Ödülleri” bu yıl da “Sanatçı Onur Ödülü”, “Sanata Katkı Onur Ödülü” ve “Kurum Onur Ödülü” açılış konuşmaları sonrasında sahiplerini bulacak. Açılış Konseri ise Ankara Kent Filarmoni Orkestrası Oda Müziği Grubu tarafından verilecek. Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül “2020 yılında bir önceki yıla nazaran %65 oranında ziyaretçi kaybeden fuar, 2021 yılında, %55 artışla 28.000 kişi tarafından ziyaret edildi. Bu yıl da 3 yıl önceki ziyaretçi kitlesinin yakalanması hedeflenmektedir” açıklamasında bulundu.

Sergiden çıkan ‘Kayıp Sayfalar’ Pera Film, “Yarına Notlar” sergisinden ilham alarak hazırlanan “Kayıp Sayfalar Anıtı” başlıklı sinema antolojisini online olarak seyirciye sunuyor.

‘Göçmen’ karelerle ‘Teneffüs’ sergisi Salt Galata “Ardışık” sergilerinin sonuncusu olan ve sanatçı Aykan Safoğlu’nun fotoğraf temelli işlerinden oluşan “Teneffüs”, dün kapılarını açtı.