Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yeni nesil sanat ve tasarım platformu Mercado’nun hayata geçirdiği “Original by Nature” adlı sergisi bugünlerde Akaretler Sıraevler No:19’da görülebiliyor. İklim krizine karşı kentsel tarımı merkezine alan sergide camın ileri dönüşümü ve dijital sanatla beslenen bir eser üzerinde bitkiler yetiştiriliyor. Cam sanatçısı Egemen Kemal Vuruşan, dijital sanatçı Ecem Dilan Köse ve sürdürülebilir üretimi odağına alan “Ek Biç Ye İç” sosyal girişiminin imzasını taşıyan sergi, aynı zamanda günümüzün en önemli problemlerinden gıda krizine de dikkat çekiyor.

BİR HAYAT DÖNGÜSÜ VAR

Kullanılmış şişelerin ileri dönüşümüyle çalışan bir kentsel tarım sisteminin merkezde yer aldığı projede, bir hayat döngüsünün tamamlanmasına şahit olunuyor. Ömrü biten şişeler farklı formlara bürünerek bir sanat eserine dönüşüyor ve içerisinde bitkiler yetiştiriliyor. Sanat eseri içerisinde büyüyen fesleğen, reyhan, marul, pazı gibi bitkiler ise sergi müddetince hasat edilerek sofraya geri döndürülüyor ve yemeklerde, kokteyllerde kullanılıyor. Ardından sofrada kullanılan şişeler tekrar bu döngüye katılarak dönüşümün bir parçası oluyor... Egemen Kemal Vuruşan’ın kullanılmış şişeleri ileri dönüştürerek tasarladığı enstalasyona, Ecem Dilan Köse’nin dijital sanat eserleri eşlik ediyor. Dijital sanat eserine yerleştirilen ve bitkileri besleyen mor ışık sayesinde enstalasyon yaşayan bir organizmaya dönüşüyor. Sergi, 22 Mart’a kadar açık kalacak.

Başkentte sanat iklimi ArtAnkara 8. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 9 Mart’ta bugün Ato Congresium’da ön izleme ile kapılarını açıyor...