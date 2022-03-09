Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye’deki sanat kütüphanelerine bir yenisi daha ilave oldu... Kazlıçeşme Sanat Kütüphanesi dün İstanbul’da kapılarını açtı. Kütüphanenin açılışı Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un katılımıyla gerçekleşti. Resim, grafik, geleneksel sanatlar, fotoğraf, heykel, mimarlık, tasarım, tekstil, moda, sinema, tiyatro, müzik ve arkeoloji dallarında 10 bini aşkın Türkçe ve yabancı kitaba sahip kütüphaneden; öncelikle lisansüstü öğrenciler, akademisyenler ve sanatçılar faydalanacak.

Kütüphanede, bilgisayarlarla veri tabanlarına ve 200 binin üstünde dijital kaynağa ulaşılabilecek, sınırsız tarama hizmeti alınabilecek. Konuşmasında Zeytinburnu’na bir müjdesi olduğunu söyleyen Bakan Özer, “Kültür ve sanatla iç içe olan bir belediyemizin olduğu yere güzel sanatlar lisesi yakışır. İnşallah yarından itibaren Zeytinburnu’na güzel sanatlar lisesi kuruyoruz” dedi.

Sanat filizlendi! Sanat galerisinde büyüyen ve hasat edilen bitkiler, dönüştürülen plastikler ve dijital sanat eserleri... İstanbul’daki Akaretler oldukça sıra dışı ve mesaj dolu bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Engin Beyaz'ın Sanal Kütüphane sergisi Galeri Diani'de Sanatçı Engin Beyaz’ın ‘Sanal Kütüphane’ adlı kişisel sergisi, bugünlerde Galeri Diani’de görülebiliyor.