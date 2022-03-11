Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sporun pek çok dalında ama özellikle futbolda kazandığı üst düzey başarılarla Türkiye’de ve dünyada “Ampüte Messi” olarak anılan Barış Telli’nin ilham veren hayatı, 4 Story yapım şirketi tarafından “Hayatla Barış” ismiyle filme yapılacak. Eser, sonbaharda vizyona girecek.

Eser hakkında konuşan Telli “Hedeflerimden bir tanesi ulaşabildiğim her insana ‘imkânsız’ diye bir şeyin olmadığını göstermekti. Bugün bunu gerçekleştirmek için bir adım atıyoruz. Çok mutlu ve heyecanlıyım. İzleyen herkesin benimle birlikte aynı hisleri yaşayacağından eminim” diyor.

İçişleri Bakanı Soylu’dan Ampute Milli Takımı’na duygulandıran tebrik mesajı Polanya’da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Finali’nde İspanya’yı 6-0 mağlup eden Ampute Futbol Milli Takımı'na tebrik yağdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şampiyonluk sonrası takımı görüntülü aradı.

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu! Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya ile karşılaşan Ampute Futbol Milli Takımımız, rakibini 6-0 yenerek şampiyon oldu.