Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sorularımızı cevaplayan Hakan Şarkdemir “Kendimi bildim bileli resim yapıyorum. Yıllar sonra fırsat bulunca sanatla ilgili bu yola girdim. Aslında sanata ve şiire ilgim duymam dünyanın mevcut hâliyle, varoluşla alakalı bir şey” diye konuşuyor.

Şiir ile resmin ayrı olmadığını savunan Şarkdemir “Şiir, söz sanatı olarak algılanabilir ama ben kelimelerle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Şiirin yapılan bir şeydir; sanattan ayrı değildir. Bir fikri, şiir olarak da sunabiliriz, bir resim olarak da… Bedri Rahmi’yi şairler ressam, ressamlar da şair olarak görmüş. Bu benim karşı çıktığım bir durum. Bir insan ya sanatçıdır ya da değildir. Birilerinin onu kategorize etmesi, bana problemli geliyor” ifadelerini kullanıyor. 2007-2022 yılları arasında yaptığı eserlerden oluşan “Mükemmel Boşluk” adlı sergisine değinen sanatçı “Bunlar aslında boyama işleri. Benim son birkaç yıldır uğraştığım daha kavramsal işler. Sanatsal malzemeleri tanıma yolunda yaptığım şeyler. Bir anlamda acemilikle yoğruldular” diye konuşuyor. “Mükemmel Boşluk” sergisi 15 Nisan’a kadar ZKSM’de görülebilecek.

Sergiden çıkan ‘Kayıp Sayfalar’ Pera Film, “Yarına Notlar” sergisinden ilham alarak hazırlanan “Kayıp Sayfalar Anıtı” başlıklı sinema antolojisini online olarak seyirciye sunuyor.