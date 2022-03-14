Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

EsProf. Dr. Osman Kemal Kayra’nın yeni kitabında, Türklerin mazideki şeref sayfaları açılıyor; Altay Dağlarından Avrupa’ya uzanan maddi zaferlerin yanında manevi arka planlar da ortaya konuyor. Bunun yanında Türk devletlerinin tökezleme dönemleri de hem siyasi hem de kültürel olarak mercek altına alınıyor. Tarihten dine, edebiyattan sosyolojiye farklı sahalardaki mevzulara temas edilen eserde; az bilinen hakikatler de okuyucuya sunuluyor. Mesela Oğuz Han’ın inancı, tanrı kelimesinin kökenleri, Mevlâna’nın Türklükle ilişkisi ve Moğol-Türk bağlantısı, kitaptaki çarpıcı başlıklar arasında yer buluyor. Bilgeoğuz Yayınları tarafından neşredilen eserde, Prof. Dr. Kayra’nın başta Türkiye gazetesi olmak üzere çeşitli mecralarda okuyucuyla buluşan makaleleri de yer alıyor.

Yayıncılar yeni kitaplar için buluşuyor İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası, 72 ülkeden 332 uluslararası yayıncı ile Türkiye’den 223 yayıncının katılımıyla bugün başlıyor...