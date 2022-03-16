Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Rekor fiyatlara satılan tartışmalı çalışmalar, sanat değeri olmadığı hâlde popüler olan eserler ve arkasındaki karanlık dünya… “NFT sanat” olarak adlandırılan dijital çalışmalar, uzun zamandır sanat dünyasının gündeminde… Zira sanat, NFT’lerle birlikte spekülasyonlara daha açık hâle geldi. Öyle ki NFT eseri 69,3 milyon dolara satılarak rekor kıran sanatçı Beeple bile “NFT’nin bir balon olabileceğini” söyledi. Nihayet NFT eserlerin ortalama değeri 2 bin dolarlara kadar düştü.

NFT sanatta tartışmalar devam ederken Akbank Sanat bugünlerde konuyla alakalı sıra dışı bir sergiye ev sahipliği yapıyor... “Dijital Sanatta Şimdi: Alternatif Gerçeklikler + NFT” adlı sergi, şaşırtıcı dijital eserlerin yanında NFT çalışmaları da bir araya getiriyor. Ama sergide, nitelikli NFT sanat vurgulanıyor.

NFT’Yİ ANLAYAMADIK

Sorularımızı cevaplayan serginin kürasyon danışmanı Doç. Dr. Selçuk Artut, “NFT son dönemlerde çok sık duyduğumuz bir terim oldu. Daha ne olduğunu anlamadan öyle bir popülerleşti ki kafalar karıştı. Bu yüzden biz de sergide, insanlara NFT konusunu anlatmak istedik” diyor.

BÜYÜK BİR KARMAŞA VAR

NFT dünyasında büyük bir karmaşa olduğunu savunan Doç. Dr. Artut “Yüzeysel şeylerden değer kazanan işler olabiliyor. Bunlardan bir tanesi eserin inanılmaz paralara satılıyor olması... Ben de sergide bu duruma tepki gösteren yaklaşımla eserler seçtim. Sergilenecek çalışmaları salt estetik ve içerik kıymetlerine bakarak belirledim” ifadelerini kullanıyor.

Sanatsal kıymeti zayıf NFT işler sadece spekülasyonlarla kıymet kazanabildi” diyen Artut sözlerine şöyle devam ediyor: Balina denilen ve elinde büyük miktarda kripto para bulunduran insanlar, piyasayı istedikleri gibi yönlendirebiliyor. Evet, eskiden de resim üzerinden spekülasyonlar yapılıyordu ama en azından sanatsal bir emek vardı. Bugün o da yok. Yüksek bedellere satılan birçok işin sanatsal kalitesi çok düşük. Bazıları ciddiye alınmayacak şeyler. NFT’nin arkasında kripto para dönüyor ve bunların kaynaklarının kara para olup olmadığı da tartışılıyor. Birçok sanatçının bu durumu avantaj olarak kullandığını da düşünüyoruz.

NFT sanat içerisindeki eserlerin fiyatlarında radikal değişimler tahmin ettiğini söyleyen Artut “Emek bedel karşılığında düşünecek olursak bu fiyatlar pek kabul edilebilir durumda değil. Sanatta bir balon oluştu. Ben herhangi bir sanatçı ortaya çıkıp ‘Milyonlarca dolara eser sattım’ dediğinde, şüphe duyuyorum. Zira bir arkadaşımdan bir milyon dolara eser satın alıp, ertesi gün parayı arka cebine koyabilirim!” diyor.

HEYECAN VERİCİ BİR ALAN

7 Mayıs'a kadar devam edecek “Dijital Sanatta Şimdi: Alternatif Gerçeklikler + NFT” sergisi, Zeynep Arınç’ın küratörlüğünde farklı fikirleri merkezine alan sanat eserleriyle, Akbank Sanat’ta heyecan verici bir alan meydana getiriyor. Serginin en dikkat çekici kısmı ise sanat endişesiyle bir araya getirilen NFT’ler...

'KÖTÜLER' GİDECEK

Bütün negatif gelişmelere rağmen NFT dünyasında ümit olduğunu söyleyen Artut sözlerini şöyle açıyor: NFT sayesinde dijital sanat herkesin radarına takıldı. Bunun neticesinde de iyi ve kötünün ayrılacağını düşünüyorum. Yani balonlar uçacak, iyi olanlar gün yüzüne çıkacak. NFT, bir sanat akımı değil ancak sanat akımını meydana getirebilme ihtimali var. Çünkü ciddi bir demok-ratikleşme sağlıyor. Galerici ve tecrübe gibi unsurları biraz olsun kenara bırakmaya imkân tanıyor.

NFT platformuna hacker saldırısı: Yaklaşık 2 milyon dolarlık kripto para kayıp NFT (takas edilemez jeton) platformu OpenSea, son günlerde NFT’lerin çalınmasıyla gündemde. Platformun güvenlik duvarını aşamayan bilgisayar korsanları, e-posta oltalama avı başlatarak yüzlerce sanal eseri çaldı.

Twitter ve Instagram'ın ardından YouTube da NFT pazarına adım atıyor YouTube da NFT (değiştirilemeyen token) çılgınlığına katılıyor. YouTube'ın 2022 öncelikleri hakkında içerik oluşturuculara gönderilen bir mektupta CEO Susan Wojicki önemli açıklamalar yaptı. YouTube CEO’su, NFT’lere yeşil ışık yaktı.