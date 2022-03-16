Türkiye Gazetesi

Türkiye’de kültür sanat alanında bugüne kadar verilen en büyük maddi mükâfat olan İGART Sanat Projeleri Yarışması sahibini buldu... Yarışmada 1 milyon TL’lik büyük ödülün sahibi “SAYA’nın Sesi” adlı eseriyle Betül Kotil oldu. Kotil’in ödülü İGA İstanbul Havalimanı’nda organize edilen törenle takdim edildi. Havalimanının metro çıkış alanındaki viyadüğün alt yüzeyi için tasarlanan eserin, yaz aylarında uygulanmasının tamamlanacağı belirtildi.

BİZDEN BİR SES

Betül Kotil heyecanını “Saya’nın Sesi, uzun zamandır aklımda olan ama mekanını arayan bir projeydi. Saya, özellikle Balıkesir yöresinde kabul görmüş bir kelime. Büyük ve küçükbaş hayvanların hem korunup otlatıldığı hem de geceleri uyuduğu kapalı bir alan. Gerekli durumlarda aileler de burada hayvanlarla birlikte kalabiliyor. ‘Saya’ya gitmek’ diye söyleniyor konuşma dilinde. Saya bizden bir ses… Bu sesin milyonlarca ziyaretçi ile buluşacak olmasından çok mutluyum” sözleriyle paylaştı.

Törende konuşan İGART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan da “Yıllardır ülkemizde özlem duyulan, sanatçıya imkânlar sunulan bir açık kapı işlevi görecek olan İGART, sanat tarihimiz açısından ayrıcalıklı ve ölçekli bir adımı gerçekleştirdi ve bunu 16 farklı alan için daha planlanan yarışmalarla sürdürecek” dedi.

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