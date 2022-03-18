Türkiye Gazetesi

Meşhur yönetmen Mustafa Akkad’ın İslamiyetin doğuşunu anlattığı efsanevi “Çağrı” filmi, ilk gösteriminden 46 sene sonra yeniden vizyona misafir olacak... Anthony Quinn, Irene Papas, Michael Ansara, Johnny Sekka ve Michael Forest gibi oyuncuları bir araya getiren 1976 yapımı eser, Pinema tarafından 4K olarak Türkiye’deki sinemalarda gösterilecek. Film, Box Office Türkiye’ye göre ramazan ayının ortası olan 15 Nisan’da vizyona girecek.

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