Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

AMBULANS

ACİL AKSİYON

Popüler sinemanın membaı olan Hollywood’un sanat yönü ağır basan Avrupa filmlerini devşirip, daha geniş kitlelere açması yeni bir şey değil. Bu şekilde ziyan edilen filmler olduğu gibi tersi de vaki... Yönetmen Michael Bay de 2005 yapımı “Ambulancen” adlı Danimarka filmini yeniden karşımıza getiriyor. Bir soygun sonrası polis-suçlu kapışmasını merkezine alan “Ambulans”ın başrollerinde Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II ve Eiza González yer alıyor.

ÇARESİZ BİR ADAMIN DRAMI

Eski bir siyahi Amerikan askeri olan Will Sharp’ın karısı kansere yaklanmıştır ama tedavisini sigorta karşılamamaktadır. Sevdiği kadını hayatta tutmak isteyen adam, çaresizlikten bir müddettir görüşmediği üvey kardeşi Danny’nin kapısı çalar. Tıpkı ölen babaları gibi kirli işlerin içerisinde olan Danny, kendisinden maddi yardım isteyen kardeşine “İstediğinden çok daha fazlasını vereyim” deyip 32 milyon dolarlık bir banka soygunu “işi” teklif eder! Biçare adam da bu kirli oyuna dâhil olur. Ancak sözde silahların patlamayacağını bu soygunda, planlar ters gider. Bir polisi yaralayan iki kardeş, kapana kısıldıkları yerden yaralı polis için gelen ambulans sayesinde çıkar. Polisi ve acil yardım görevlisi Cam’i ambulansta rehin alan Will ve Danny, Los Angeles’ın caddelerinde bitmek bilmeyen kovalamacaya girişir. Emniyet güçlerinden kurtulmak içinse sadece direksiyon manveraları yapmayacaklardır!

HOLLYWOOD RUHU

Yönetmen Michael Bay, yeniden çektiği Danimarka filmine kompleks bir senaryo ile “Hollywood” ruhu katıyor. Tıpkı trafikte oradan oraya giden bir ‘ambulans’ gibi hiç düşmeyen tempoya sahip olan eserde tesirli sayılabilecek araba kovalamacasıyla büyük aksiyon ortaya konuyor. Çok hareketli kamera kullanımı da aksiyonun dozunu yükseltiyor. Ancak hikâyenin gelişimi için başlangıçtaki bazı sahneler aceleye getiriliyor. William, kendini bir anda soygunun içerisinde bulurken eksik karakterler, zamanla geliştirilmeye çalışıyor. Eser, önce aksiyonu ile seyirciyi sürüklemeyi başarsa da zamanla tolere edilen mantıksızlıklar gün yüzüne çıkıyor. Ambulans içinde bir ameliyat denemesi yapılırken bile meydana getirilmeye çalışan garip mizahi diyaloglarsa çoğu zaman “kuru fasulye üstünde çikolata” tadı veriyor! “Ambulans”ta, -potansiyeline rağmen- kâğıt üzerindeki planlar tam olarak ortaya konamamış görünüyor.

KARDEŞLİK KİMYASI

Oyunculukların nispeten bekleneni verdiği eserde Jake Gyllenhaal ve Yahya Abdul-Mateen II arasındaki kardeşlik kimyası da fena değil. Bazı sekanslar da seyirciyi duygusal olarak yakalamayı başarıyor. Özellikle William üzerinden bir adamın çaresizliği tesirli şekilde vurgulanıyor ve suçun panzehri olarak “sosyal devlet” gösteriliyor!

Hasılı, Michael Bay’in “çılgın” bir yönetmenlik ortaya koyduğu “Ambulans”, katmalı hikâyesiyle popüler aksiyonlar arasından sıyrılan, vasat üstü bir eser..

ÇANAKKALE SİNEMASI

Yönetmenliğini Mehmet Balaban’ın üstlendiği “Orman Vatandır Çanakkale Ruhu” dokümanter filmi, Çanakkale Savaşlarındaki mücadeleyi anlatıyor... Eser, ormanları yangınlara karşı savunan ormancılarla paralel bir şekilde ilerliyor. Tarihçi Ahmet Taşağıl ve Tufan Gündür gibi isimler röportajlarıyla esere katkı sunuyor. Film, 1994 yılında yaşanan orman yangınında hayatını kaybeden Bölge Müdürü Talât Göktepe’nin daha kapsamlı anlatıldığı ve yönetmenliğini Mehmet Ali Sevimli’nin yaptığı “Çanakkale’nin Son Şehidi Talât Göktepe” belgeseli ile birlikte gösteriliyor.

HASTANEDE KARIŞAN HAYATLAR

Tanınmış İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar’ın “Paralel Anneler” adlı eseri aynı gün doğum yapan iki kadının hikâyesini merkezine alıyor. Eserin oyuncu kadrosunda ise Penélope Cruz, Rossy de Palma, Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit ve Daniela Santiago var... Doğum yapmaya hazırlanan iki kadın hastane odasında karşılaşır. Hastane koridorlarında paylaştıkları birkaç kelime, iki kadının karmaşık hayatını yakınlaştıracaktır. Sinemadaki “Hastanede karışan bebekler” klişesi üzerinden ilerleyen film, maziye uzanan ikili hikâye barındırıyor.

EN ÇOK SEYREDİLENLER

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> Kırmızı 105 bin 139

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