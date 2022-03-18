Türkiye Gazetesi

Çanakkale Harbi'nin acıları ezgilere dönüştü... Şile Belediyesi’nin desteği ile hayata geçirilen "Semada Yıldızlar" albümü, Çanakkale Zaferi’ni anlatan beş parçadan meydana geliyor.

İLHAN OCAKLI DA EŞLİK EDİYOR

Söz ve besteleri sanatçı Alev Sağlık’a ait eserlerle, Çanakkale yâd ediliyor. Cepheye uğurlanan bir gencin hikâyesinin anlatıldığı "Ötme Bülbül" parçasında, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da yorumuyla sanatçıya eşlik ediyor.

Albüm hakkında konuşan İlhan Ocaklı, "Çanakkale’yi geçilmez yapan isimsiz kahramanlarımızın unutulmaması için bu şanlı zaferi eserleriyle ölümsüzleştirmek isteyen sanatçımıza destek verdik" ifadelerini kullanıyor.

Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi anlattı Gümüşhane’de Çanakkale Savaşı gazisi Temel Doğan’ın eşi 110 yaşındaki Güllü Doğan o günleri anlattı.