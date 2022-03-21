Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Küratörlüğünü Denizhan Özer’in yaptığı Ovooart Galeri’deki sergi, sanatçının geçtiğimiz yıl ABD’de gerçekleştirdiği “Zorluk ve Direnç” sergisini oluşturan eserleri ile yeni dönem çalışmalarından meydana geliyor. Sanatçı Ekici; hastalıkların, anlamsız çekişmelerin, insanlık suçu savaşların ve türlü trajedinin yaşandığını günümüz dünyasında ancak sanat ile nefes alabildiğini ifade ederek, “Umarım izleyenler, sanatseverler bu sergimde ‘Nefesim’ ile bir nebze olsun nefes alabilirler. Zira ben resim yaparken nefes alıyorum, yaptığım eserler, aldığım ve aktarmaya çalıştığım nefesin yansımalarıdır” diyor. Serginin merkezindeki “nefes” mefhumuna dikkat çeken sanatçı sözlerini şöyle sürdürüyor: “Ne yazık ki insanoğlu ona bahşedilen nefesin önemini pek anlayamadı. Ta ki onu alamamaya başlayıncaya kadar. Böylesine belirsiz ve kaotik bir zamanda kendiliğinden oluşan bu tema, dilerim herkese iyi gelir, derin bir soluk aldırır.” Sergi, 6 Nisan’a kadar Ovooart Galeri’de görülebilecek.

Sergiden çıkan ‘Kayıp Sayfalar’ Pera Film, “Yarına Notlar” sergisinden ilham alarak hazırlanan “Kayıp Sayfalar Anıtı” başlıklı sinema antolojisini online olarak seyirciye sunuyor.