Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Hüsamettin Koçan’ın “Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri” adlı sergisi, Kazlıçeşme Sanat’ta kapılarını açtı. Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen’in yaptığı sergide; eski devirlerden Selçukluya Osmanlıdan cumhuriyete, çeşitli sembol ve figürlerle odaklanılıyor. Sorularımızı cevaplayarak sergideki “şifreye” temas eden Koçan “Anadolu’da semboller bir iletişim yöntemidir. Mesela, bir gelin kilim dokurken belirli bir motifi koyarsa büyükleri onun hamile olduğunu anlar. Bütün bunlar bu coğrafyanın hafızasında çokça var. Burada da Selçuklu konulu eserlerde kırmızıyla mimariyi gösteriyoruz, üçgenlerle kümbetleri... Bütün bu devamlılık, bir gizemdir. Eğer bunu çözebilir ve bununla barışabilirsek çok önemli şeyleri başaracağız” diye konuşuyor.

PADİŞAHLAR SERGİDE

Sergide sanatçının Osmanlı padişahlarını yapraklar üzerine çalıştığı eserler de yer alıyor. Osmanlının farklı milletlere tanıdığı toleransa vurgu yapan Koçan “Mesela Osmanlı, gayrimüslim cemaatlere kendini temsil etme imkânı vermişti. Fakat Osmanlı bugüne kadar iyi yorumlanamadı. Tarihi iyi anladığımızı düşünmüyorum” diyor.

OTUZ YIL RÜZGÂR GİBİYDİ

Sanatçı sergide göz önüne serdiği sanat hayatının son otuz senesi hakkında ise şu ifadeleri kullanıyor: Son otuz yıl rüzgâr gibi geçti ve bu esnada hayatıma Baksı Müzesi girdi. Anadolu’da da sergiler açtım. Biyografimdeki en mühim şeylerden biri, merkezin dışına gitmek. Fakat boş oturursanız hiç bir şey sizi olgunlaştırmıyor. Öğrenme arzunuz varsa kendinizi yeniliyor ve geliştiriyorsunuz.

Sergiden çıkan ‘Kayıp Sayfalar’ Pera Film, “Yarına Notlar” sergisinden ilham alarak hazırlanan “Kayıp Sayfalar Anıtı” başlıklı sinema antolojisini online olarak seyirciye sunuyor.

‘Göçmen’ karelerle ‘Teneffüs’ sergisi Salt Galata “Ardışık” sergilerinin sonuncusu olan ve sanatçı Aykan Safoğlu’nun fotoğraf temelli işlerinden oluşan “Teneffüs”, dün kapılarını açtı.