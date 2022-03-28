Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Haluk Oral’ın yaklaşık yirmi seneye uzanan hazırlık ve beş yıl süren yazım safhasıyla meydana getirdiği eser, âdeta iğneyle kuyu kazarcasına derlenen belge, nesne ve hatıratların bir ürünü mahiyetinde. Klasik bir tarih çalışması olmayan kitabın odak noktasında; Çanakkale Savaşı’nın en şiddetli kısımlarından biri olan Arıburnu Savaşlarından insan hikâyeleri yer alıyor. Yazar Oral, ölümle hayat arasındaki “insan manzaraları”nı hissi şekilde tasvir ediyor. Çanakkale’yi günümüzün ideolojik bakış açısıyla ele alan eser, koleksiyonculuğuyla da tanınan yazarın tutkusunu ortaya koyuyor.

Şiir kitapları zirvede, yeni ‘şairler’ nerede? Türkiye’de neşredilen şiir kitabı sayısı son yıllarda büyük bir yükseliş içerisinde... 2017 yılında 2 bin 359 şiir kitabı neşredilirken, bu rakam geçen sene 3 bin 844’e çıktı. Ancak en çok satılan şiir kitaplarının çoğu eski şairlere ait. Usta şairler ise nitelik eksikliğinden yakınıyor.