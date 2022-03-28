Türkiye Gazetesi

Büyük bir izleyici kitlesi olan film, 15 Nisan'da Türkiye'deki dev sinema perdelerinde gösterime girecek. Görsel şölen öncesinde yapımcı merhum Mustafa Akkad'ın oğlu Malik Akkad'ın da katılımıyla 12 Nisan'da gala gecesi yapılacak. Unutulmaz yönetmen Mustafa Akkad'ın "The Message/Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu" adlı filmi, İslam alemi üzerine yapılmış en iyi film olarak kabul ediliyor.

ÇİZGİ FİLMİ DE UYARLANDI

Meşhur aktörler Anthony Quinn ve Irene Papas'ın başrolde oynadığı film, 45 yıl önce bütün dünyada geniş yankı uyandırdı. Film, Sahabe-i kiramın çektiği eziyetleri ve İslamiyetin ilk yıllarındaki yayılışı üzerine yapılan en görkemli yapım olarak dünya sinema tarihine geçti. Filmde olaylar, Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza'nın çevresinde gelişiyordu. Filmde, Bilal-i Habeşi'nin okuduğu ilk ezana kadar, dönemle ilgili birçok hadise anlatılıyordu. Film geçtiğimiz yıllarda çizgi film olarak çocuklar içinde uyarlanmıştı.

4K OLARAK YENİLENDİ

Malik Akkad ve Trancas International'ın iki yıla yakın süren çalışmaları sonrası 4K olarak yenilenen bu efsanevi yapım, Ramazan ayında tekrar sinemalarda olacak. Malik Akkad, babasının çok sevdiği Türkiye'de filmin tekrar gösterilecek olmasından ötürü duyduğu mutluluğu dile getirerek, yenilenmiş halinin ulaştığı görsel kaliteden ötürü babası Mustafa Akkad'ın onurlanacağını söyledi.

Çağrı ve Çöl Aslanı Ömer Muhtar filmlerinin yönetmeni Mustafa Akkad, 1993 yılında TGRT'nin açılış töreni için İstanbul'a gelmişti. Akkad, burada tanıştığı İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Enver Ören'le iyi bir dostluk kurmuştu. Enver Ören ve Mustafa Akkad, İstanbul'un fethiyle ilgili dev bütçeli bir film için fikir birliğine varmışlardı.

Ramazan’da beslenme nasıl olmalı? İftar ve sahurda ne yemeli? 11 Ayın Sultanı Ramazan’a sayılı günler kaldı. Beslenme düzenindeki değişiklikler nedeniyle Ramazan’da doğru beslenme yöntemlerini bilmemiz gerekiyor. Peki, iftarda ve sahurda neler yemeli, neye dikkat etmeliyiz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Nurdan Çeliktaş, konuyla ilgili bilgiler verdi.