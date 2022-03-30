Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bugün kapılarını açacak Artweeks@Akaretler’in 6. Edisyonu, Bilgili Sanat ve Sabiha Kurtulmuş’un organizasyonuyla sanatseverleri bir araya getirecek. Çağdaş sanatın çeşitliliğini; galeriler, bağımsız sanatçılar ve koleksiyoner sergileri ile kutlayan program, 10 Nisan tarihleri arasında Akaretler Sıraevler 11,15,17,19,37-39, 55 ve B 2/2-3-4 numaralı binalarında ücretsiz olarak ziyarete edilebiliyor.

Sabiha Kurtulmuş, sanatın geçtiğimiz süreçteki devinim ve gelişimine değinirken “Galeri ve koleksiyoncuların dışında bizlerle aynı anlayışta olan farklı yapılarla beraber yeni içerikler üretmeyi ve projeler yapmayı hedefliyoruz, NFT de bunlardan birisi. On günlük süre içerisinde her gün farklı sunumlar, etkinlikler ve davetlerle sanat izleyicilerini karşılayacağız” ifadelerini kullanıyor.

Diyarbakır’da CEZERİ heyecanı! Gençler sergiye akın etti Baykar tarafından milli ve yerli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri, ‘El Cezerinin Olağanüstü Makineleri Sergisi’nde vatandaşlarla buluştu. Serginin açılışını ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Açılışta önemli açıklamalarda bulunan Soylu, barışa dikkat çekti. Öte yandan gençlerin sergiye ilgi göstermesi ise dikkat çekti.

Yasemin Aslan Bakiri: Eskiden cam eserleri sergileyemiyorduk Cam sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri: Eskiden cam sanatı çok yadırganıyordu. Etrafımdaki insanlar “Camdan eser mi olur!” diyor, galericiler cam eserleri sergilemiyordu. Sonra âdeta küllerin içerisinden bir şeyler alevlendi.