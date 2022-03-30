Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Vurucuoğlu’nun kâğıtları dönüştürerek çalıştığı ve sürdürülebilirliğe dikkat çektiği yeni eserlerinden meydana gelen “Hem Var Hem Yokmuş Gibi” adlı sergi, bugünlerde Anna Laudel’de görülebiliyor.

EKOLOJİK KRİZ VURGUSU

Vurucuoğlu bir araya getirdiği eserlerle artık sanatın gündeminden düşmeyen “ekolojik krizi” hem mahallî hem global olarak en hayati problemlerimizden biri olarak yorumluyor. Sanatçı üzerinde durduğu “var olma” veya “yok olmak” mefhumlarının yanı sıra, izleyiciye tam olarak neresi olduğunu bilmediği ama yeryüzünün muhtemelen yitip gitmiş yerlerini ya da belki bir zamanlar duyduğu huzuru hatırlatan formlar sunuyor. Her geçen gün yeni bir tabiat ya da kültürel bir değeri kaybetmenin acısını yansıtan, 12 bin yıldır el değmemiş bir tabiat harikası ‘Dipsiz Göl’ isimli eser de sergideki yerini alıyor.

Akaretler’de sanat şöleni Sultan Abdülaziz’in talimatıyla Sarkis Balyan tarafından 1875 yılında inşa edilen ve bir zamanlar Saray Ressamı Fausto Zonaro’nun atölyesine ev sahipliği yapan Akaretler Sıraevler, tarihî köklerini hatırlatan bir sanat faaliyetine ev sahipliği yapıyor.

Diyarbakır’da CEZERİ heyecanı! Gençler sergiye akın etti Baykar tarafından milli ve yerli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri, ‘El Cezerinin Olağanüstü Makineleri Sergisi’nde vatandaşlarla buluştu. Serginin açılışını ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Açılışta önemli açıklamalarda bulunan Soylu, barışa dikkat çekti. Öte yandan gençlerin sergiye ilgi göstermesi ise dikkat çekti.