Türkiye Gazetesi

İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde açılan CNR Kitap Fuarı 3 Nisan’a kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Edebiyatçı yazar Mehmet Nuri Yardım da fuarda yarın (1 Nisan Cuma) 15.00-18.00 saatleri arasında okuyucularıyla buluşacak.

Yazar Yardım, Post Yayınları standında gerçekleşecek imza programında, yeni çıkan ve denemelerinden oluşan “Malazgirt’ten Mavi Vatan”a kitabı ile Akıl Fikir Yayınları tarafından neşredilen "Unutulmayan Edebiyatçılar", "Mehmet Zeki Akdağ", "Kediname", "Kelam ve Kalem" ile "Tebessüm Hakkımız" gibi birçok kitabını imzalayacak.