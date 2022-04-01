Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Dünyanın önde gelen tek kişilik oyunlar festivali "United Solo Performans Festivali, Broadway Newyork"a seçilen eser, Türkiye adına bu yıl ekimde ödül almak için yarışacak. Atasoy, festivalde İngilizce yorumlayacağı eseri, Soho House'daki gösterime has Türkçe oynadı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, yapımcı, yönetmen Biket İlhan, oyuncular Nursel Köse ve Eylem Yıldız ile çok sayıda ünlü ismin seyrettiği oyun, ayakta alkışlandı.

Tiyatroda şenlik var! Devlet Tiyatroları (DT) tarihinde ilk defa, Dünya Tiyatrolar Günü’nde bir sanat buluşması gerçekleştirilecek...