Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiği sergi, Arter Koleksiyonundan seçilen eserlerin yanı sıra özel üretilmiş işlerin de aralarında yer aldığı mekâna özgü büyük ölçekli çalışmaları bir araya getiriyor. Arter’in 3. ve 4. kat galerilerine yayılan sergideki her bir eser, natürel ile yapay olanın bir arada varlıklarını sürdürmekle yetinmeyip aynı zamanda iç içe geçip çarpıştıkları başlı başına bir dünya sunuyor. Sergide ele alınan tabiat, yerler ile insan ve insan-olmayan varlıklar arasındaki geniş bağlantılar ağı üzerine yeniden düşünme imkânı tanıyor. Hem bir yer hem de bir yolculuk olarak kurgulanan “Locus Solus” sergisi, Latincede “yalnız yer” veya “biricik yer” anlamlarına gelen adını, Raymond Roussel’in aynı adlı romanından alıyor.

Diyarbakır’da CEZERİ heyecanı! Gençler sergiye akın etti Baykar tarafından milli ve yerli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri, ‘El Cezerinin Olağanüstü Makineleri Sergisi’nde vatandaşlarla buluştu. Serginin açılışını ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Açılışta önemli açıklamalarda bulunan Soylu, barışa dikkat çekti. Öte yandan gençlerin sergiye ilgi göstermesi ise dikkat çekti.