Türkiye Gazetesi

NFT News Pro sitesinin kurucu ortaklarından olan Sam Yari, yönetmenlik hakkında açıklamalarda bulundu: "Yönetmelik de çok özel meslek dalları arasında yer alıyor. Aslında yönetmenlik belirli anların yaşatılmasını sağlıyor. Belirli çekim tekniklerini kullanıyor, yaşatmak istediğiniz anları senaryo ile belirliyorsunuz. Böylelikle senaryoda bulunan her şeyi çok özel çalışmalarla sahneye aktarıyor ve insanların hafızasında yer etmesini sağlıyorsunuz. İyi bir yönetmen bunu çok etkili bir şekilde yapar ve senaryoda ki her anın yaşatılmasını sağlayarak çok oluşturucu bir çalışmada bulunur. Bu hususların tamamını düşündüğümde yönetmenliğin titizlikle çalışılması zorunlu kılan bir meslek dalı olduğunu anlayabiliyorum.”

Kullanılan Teknikler Anın Yaşatılmasında Etkili Bir Role Sahip

Yönetmenlikte farklı ve ilgi çekici tekniklerin kullanıldığını ifade eden Sam Yari, bu tekniklerin anın yaşatılmasında etkili bir role sahip olduğunu vurguladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yari, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Yönetmenlikte özellikle son zamanlarda tercih edilen pek çok teknik bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Arc Shot. Bu teknikle merkezdeki özneye odaklanıyor ve özneyi dramatik bir şekilde eylemin merkezine yerleştiriyorsunuz. Bir diğer çekim tekniği ise Aerial Shot yani Havadan Çekim olarak bilinen yenilikçi bir teknik. Genellikle bu çekim tek seferde yapılır. Bu çekim tekniği ile hem manzara hem de hava çekime dahil olur. Bunun yanı sıra yönetmelikte kullanılabilecek farklı tekniklerin bulunduğunu da söyleyebilirim.”

Karakterleri ve Mekanı Uyum İçerisinde Sunmalısınız

İyi bir yönetmenin karakterleri ve mekana uyum içerisinde sunması gerektiğini belirten Sam Yari, “Biliyorsunuz karakter ve mekan, bir dizi ya da filmin en önemli iki unsurudur. Bu nedenle her ikisinin de bir bütünlük içerisinde yer aldığını bilmek ve mekan ile karakterleri uyum içerisinde sunmak gerekir. Elbette farklı bir kurguya ulaşmak için karakterler mekana farklı bir şekilde yerleştirilebilir. Ama özünde her ikisinin de bir bütünün parçası olduğu bilinmeli.”