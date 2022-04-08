Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Hollywood’da hamaset sıkça tavan yapsa da, eski askerlerin melankolik hikâyelerinin öne çıktığı zamanlar da oluyor... Son yıllarda da “Amerikan Rüyası” çok sarsılmış gibi görünüyor. Zira daha geçtiğimiz ay, Michael Bay’in “Ambulans” filminde devletin sosyal olarak sahip çıkmadığı eski bir askerin suça bulaşmasını seyretmiştik. Bu hafta ise Mısır kökenli İsveçli yönetmen Tarik Saleh, benzer bir çıkış hikâyesine sahip “Komplo” (The Contractor) filmiyle karşımızda... Birazcık anti militarist tonu olan eser, ordudan atılan bir subayın “Blackwater” benzeri şirkette paralı askerlik yapmak zorunda kalmasına ve ardından yaşadığı ihanete odaklanıyor. “Komplo”nun başrollerinde Chris Pine’ın yanı sıra Ben Foster, Gillian Jacobs, Kiefer Sutherland ve Eddie Marsan gibi tanıdık yüzler var.

ÇARESİZLİK BATAKLIĞI

James, aşırı milliyetçi bir baba tarafından yetiştirilmiş, evli ve çocuklu bir Amerikan askeridir. Dizinden sakatlığı olan James, hikâyenin başında kullandığı ilaçlar yüzünden ordudan atılır. Üstlerinin söylediğine göre bir temizlik operasyonuna kurban gitmiştir! Ancak yığınla borcu olan adamın masası faturalarla dolmaya, telefonundaki ödeme çağrıları sıklaşmaya başlar. Filmdeki hikâyenin filizlendiği nokta da bu çaresizlik olur. James, dostu Mike’ın tavsiyesiyle Rusty adlı emekli bir askerin güvenlik şirketine dâhil olur. Şirket, sözde ABD Başkanının yetkisi altında gizli operasyonlar yapmaktadır. James, yeni işinde ABD devletinin emniyet ve bekası için Mike’la birlikte Berlin’de bir operasyona katılır. Hedeflerinde ise biyoterör ürettiği düşünülen Müslüman isimli bir virolog vardır. Fakat eski ordu mensubunun bir şeylerin ters gittiğini anlaması için epeyce zaman geçmesi gerekecektir...

KLİŞELİ AMA ‘LEZZETLİ’

“Komplo”, beyazperdede defalarca seyrettiğimiz klişelerle yoğrulmuş fakat bütün bu klişelerin dikkatli ve duygusal kullanımıyla seyirciye tesir edebilen bir eser. Malzemeler aynı ama yemek biraz daha lezzetli! Yönetmen Tarik Saleh, hikâyenin en başından itibaren ABD askerlerinin hayal kırıklığını yansıtacak duygusal bir ton ve nispeten anti militarist alt metinler meydana getiriyor. Her şeyini orduya vermiş bir adamın aninden işinden olup ailesiyle birlikte sıkıntılar yaşaması “Ruhumuzu verdik, bizi çiğneyip tükürdüler” benzeri repliklerle anlatılıyor. Bourne serisini hatırlatan eserin gerilimi ilk çeyrekten sonra giderek artarken, bazı aksiyon sahneleriyle tempo yükseltiliyor. Fakat aksiyon sahneleri arasında “fantastik” kalanlar da oluyor! Chris Pine ve Ben Foster’ın ikili oyunculuk kimyası ise yine tutuyor.

İLAÇ ŞİRKETLERİ VURGUSU

Bütün bunların yanında filmin ciddi mesajları da var. Hikâyede “Blackwater” benzeri yapıların karanlık taraflarının tasvir edilmesinin yanında, global ilaç firmalarının insanları virüse maruz bırakıp, sonra bunun üzerinden kazanç sağlayabileceğini gösteren vurgular oldukça dikkat çekici ve cesurca! Ancak Saleh’in İslamofobi ile hesaplaşıyorken yaptığı karakter tercihleri garip! Hasılı “Komplo”, eksiklerine rağmen, klişelerin başarılı bir şekilde yoğrulduğu, global düzene dair vurgularıyla da dikkat çeken vasat üstü bir eser.

DERVİŞ ZAİM'DEN SURİYE FİLMİ

'FLAŞBELLEK'TE İNSANLIĞIN DERLERİ VAR

Her ne kadar savaş denilince bugün lerde sadece Ukrayna’da yaşananlar akla gelse de, yarım milyondan fazla insanın öldüğü Suriye gerçeği diye bir şey var... Yönetmen Derviş Zaim’in son filmi “Flaşbellek” de, Türkiye’nin güneyinde yaşanan bu probleme, gerçek bir hikâyeden yola çıkarak bakıyor. Eserde Saleh Bakri, Sara El Debuch, Ali Süleyman ve Husam Chadat gibi Orta Doğu kökenli oyuncular başrollerde yer alıyor.

AHMET’İN DİLEMMASI

Suriye’deki işkence görüntülerini dünyaya sızdıran “Sezar” kod adlı bir muhalifin yaşadıklarından kısmen ilham alınan filmde; savaş esnasında aldığı yara yüzünden konuşmakta zorlanan bir adamın içine düştüğü dilemma hikâyenin temelini oluşturuyor. Ahmet, Suriye’de şahit olduğu dramları insanlara anlatmalı ya da hayatta kalmak için susmalıdır. Ancak tercihi ikinci seçenekten yana yapar ve eşiyle birlikte elindeki işkence fotoğraflarıyla Türkiye sınırından içeriye geçmeye çalışır... Yönetmen Zaim, savaşa “soğukkanlı” bir cepheden baktığı bu filmle, dolaylı olarak Batı’nın insani dramlardaki çifte standardını da gözler önüne seriyor.

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

> ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’

> ‘Kirpi Sonic 2’

> ‘Kendinden Kaçak’

> ‘Düşler Fabrikası’

> ‘Bir Dilek Tut’

EN ÇOK SEYREDİLENLER

> ‘Bergen’ 96 bin 169

> ‘Morbius’ 67 bin 728

> ‘Doru Macera Ormanı’ 61 bin 994

> ‘Kırmızı’ 33 bin 652

> ‘Adanış Kutsal Kavga’ 23 bin 263

Sinemada bu hafta | 1 Nisan Süper kahramanlar dünyasısının vampiri “Morbius” solo bir filmle seyirci karşısında... Kana aç karakterin kökenlerine inilen eser, korku türüne yaklaşsa da, salt bir eğlence olmanın ötesine geçemiyor.