Türkiye Gazetesi

DJ’lik alanında çalışmalarda bulunan ve 3 single’ı ile müzik dünyasında yer edinen Erkiş, “Global anlamda dikkat çeken pek çok müzik türü bulunduğunu söyleyebilirim. Bunlardan klasik müzik, kültürle en çok bağdaştırılan tür olarak biliniyor. Bunun yanı sıra Blues’ın kökeni yaklaşık 400 yıl öncesine kadar dayanıyor. Elektronik müzik türü ise içerisinde pek çok alt türe sahip.” ifadelerinde bulundu.

Blues’ın Kökeni 400 Yıl Öncesine Dayanıyor

Global müzik türlerinden bir tanesi olan Blues hakkında açıklamalarda bulunan Kadir Erkiş, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Blues müziği Afrika’ya dayanan bir müzik türü. Kökenleri 400 yıl öncesine dayandığı için bu müzik türünün çok değerli ve önemli olduğunu ifade etmemiz olanaklı. Blues müzik türü, 17. yüzyılda Amerika’ya getirilen siyahi halkın vermiş oldukları özgürlük mücadelesini ifade ediyor. Anlamlı bir müzik türü olduğunu, bu nedenle çok büyük bir ilgi çektiğini ifade etmemiz olanaklı.”

Klasik Müzik, Kültürle En Çok Bağdaşan Müzik Türü

Klasik müziğin kültürle çok yakın bir ilişkisi olduğunu belirten Kadir Erkiş, “Batı Avrupa kökenli olan klasik müzik türü, Rönesans zamanında ilk bestelerle ön plana çıkmaya başladı. Yaylı çalgılar, üflemeli çalgılar, vurmalı çalgılar; klasik müzik türünün çalgıları arasında yer alıyor. Bach, Beethoven, Vivaldi gibi isimlerin klasik müzik türünde isimlerini ön plana çıkarmayı başardıklarını söylemek olanaklı. Halihazırda pek çok kişi, rahatlamak için klasik müzik türünü günün farklı zamanlarında dinliyor.” sözleriyle açıklamalarında klasik müzik türü hakkında bilgilendirmede bulundu.

Elektronik Müzik Türü İçerisinde Pek Çok Alt Tür Var

Açıklamalarını elektronik müzik türüyle sürdüren Kadir Erkiş, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Elektronik müzik adlandırması aslında genel bir adlandırma. Bu nedenle bu müzik türünün altında farklı alt tür bulunduğunu da rahatlıkla söylemek olanaklı. Bu müzik türünde vokal kullanılamayabilir. Bunun yanı sıra vokal kullanıldığında sesle oynanabildiğini söylemek mümkün. Her bir müzik türü, aslında Avrupa müziğinde çok özel bir yere sahip olmuştur. Bu nedenle her birinin önemli ve değerli olduğunu söylemek olanaklı.”