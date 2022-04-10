Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 23 Uzun Metrajlı Sinema Filmi Projesi için sinema sektörüne 26 milyon 450 bin lira destek sağlandı. 129 proje, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi. Bakanlık tarafından 11 “Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım” projesine 17 milyon 200 bin lira, 9 “İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım” projesine 8 milyon 250 bin lira, iki “Çekim Sonrası” projesine 500 bin lira ve bir “Ortak Yapım” projesine 500 bin lira destek sağlandı. İlk filmini gerçekleştirecek yönetmen desteği ile bu yıl yine umut vadeden dokuz yönetmenin ilk uzun metrajlı sinema filmlerini yapabilmelerine de imkân tanındı. Daha önce Tolga Karaçelik, Mahmut Fazıl Coşkun, Emin Alper, Banu Sıvacı, Kaan Müjdeci, Ali Aydın, Vuslat Saraçoğlu, Seyid Çolak, Fatih Özcan ve Mehmet Bahadır Er gibi birçok yönetmen, Bakanlık’tan aldıkları ilk “Uzun Metrajlı Sinema Film Desteği” ile çektikleri filmlerle Sundance, Berlin, Venedik, Moskova, Saraybosna, Varşova ve Tokyo gibi dünyanın en önemli film festivallerinden ödüllerle dönmüştü.

Kültür ve Turizm Bakanlığının son senelerde verdiği desteklerle üretimi belirgin şekilde artan uzun metrajlı animasyon filmler gişede büyük başarılara imza atmıştı. Bu yıl da yönetmen Şenol Kılıç’ın “Manu” isimli projesi desteklendi. Belgesel Film Yapım Desteği’ türündeki başvurular ise mayıs ayında yapılacak.

Sinemada bu hafta | 8 Nisan Yönetmen Tarik Saleh, yeni filmi Komplo'da, eski bir ordu mensubunun giriştiği serüven üzerinden, ABD’deki askerî yapıların ve ilaç şirketlerinin karanlık ‘oyunlarına’ ışık tutuyor.